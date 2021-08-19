شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : 791 حالة وفاة و 21058 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 791 حالة وفاة و 21058 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و 684531 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 173700 .

وسجلت البلاد 24017 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 963054 .