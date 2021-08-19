اخبار العالم

6 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات في تايوان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الخميس 6 حالات إصابة جديدة بفيروس ، منها حالة عدوى محلية واحدة، و5 حالات من الخارج، بالاضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.آيه" اليوم أن حالة الإصابة المحلية الجديدة الوحيدة، تم تسجيلها في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و897 حالة، منها 14 ألفا و324 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 826 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 814 حالة منذ 15 مايو الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا