شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الخميس 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالة عدوى محلية واحدة، و5 حالات من الخارج، بالاضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.آيه" اليوم أن حالة الإصابة المحلية الجديدة الوحيدة، تم تسجيلها في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و897 حالة، منها 14 ألفا و324 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 826 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 814 حالة منذ 15 مايو الماضي.