شكرا لقرائتكم خبر عن 5534 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الخميس 5534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 148 حالة مقارنة بأمس الاربعاء، وبزيادة 545 حالة مقارنة بيوم الخميس الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1674 حالة) وفي الثلاثينات (1106) وفي الأربعينيات (911) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 856 حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 274 شخصا، بانخفاض حالة واحدة عما تم تسجيله أمس الأربعاء، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم نحو 1765 على مستوى البلاد، بزيادة 49 حالة مقارنة بأمس.