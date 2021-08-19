ما هي متلازمة هافانا التي تصيب الدبلوماسيين الأميركيين؟

19 أغسطس , 2021
متلازمة هافانا
ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن دبلوماسيين أمريكيين اثنين على الأقل في ألمانيا اشتكيا من أعراض تشير إلى ما يسمى بـ "متلازمة هافانا".
ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أميركيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الدبلوماسيين ظهرت عليهما أعراض تشمل الدوخة والصداع الشديد وآلام الأذن والإرهاق والأرق.
وتشير هذه الظاهرة إلى مرض غامض أبلغ عنه دبلوماسيون أميركيون لأوّل مرّة في العاصمة الكوبية هافانا عام 2016، ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي للحالات في ألمانيا.
وكان قد تم تخفيض عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا إلى الحد الأدنى بعد أن اشتكى عشرات الدبلوماسيين وأقاربهم من صداع وفقدان السمع والدوخة والغثيان.
ووردت تقارير عن شكاوى مماثلة في وقت لاحق في أجزاء أخرى من العالم، غير أن السبب المحدد لتلك المشكلات الصحية لا يزال غير واضح.
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