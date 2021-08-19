نشر الخوف من لقاحات كورونا قد يفقدك حسابك على انستغرام

19 أغسطس , 2021

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت 20 مليون منشور على شبكتها للتواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور انستغرام، بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالتضليل بشأن فيروس كورونا (كوفيد19-) منذ بدء تفشي الوباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة ومقرها "مينلو بارك" بولاية كاليفورنيا قولها إنها أضافت معلومات لأكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد19- على فيسبوك صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقّق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة.

وتمّ الكشف عن البيانات التي تغطي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى شهر حزيران /يونيو اليوم الأربعاء، في إطار تقرير فيسبوك الفصلي لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة فيسبوك إلى التعامل مع الانتقادات التي تعرّضت لها نظراً لاستخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

وطبقت الشركة سياسات جديدة ضد التضليل بشأن كوفيد19-، من بينها حظر المخالفين الذين يكررون نشر معلومات كاذبة وتوجيه المستخدمين إلى مركز رئيسي للمعلومات الخاصة بالفيروس.