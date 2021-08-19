الاعلام الامني: استنفار امني لتأمين زيارة عاشوراء

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة بتشكيلاتها المختلفة وبإشراف قيادة عمليات كربلاء وبمتابعة مباشرة محافظ كربلاء استنفرت جهودها لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام وتذليل جميع العقبات التي تعترض الزائرين لإحياء هذه الشعيرة المقدسة حيث تم إشراك ٨٠٠ ضابط ومنتسب و٤٥ عجلة إطفاء و٣ آليات إنقاذ و١٠ عجلات حوضية وتأمين العديد من العجلات العسكرية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي للمساهمة في تأمين نقل الزائرين".واضافت انها "سجلت مشاركة مميزة للدوائر الصحية في المحافظة وعجلات الإسعاف وتوفير خمسة مستشفيات متنقلة من قبل هيئة الحشد الشعبي لتقديم العناية والخدمة الصحية على مدار الأيام الماضية."

وواشارت الخلية الى انه "في الجانب الخدمي تواجد حوالي ٤٧٦٢٨ موظف وعامل خدمة في المحافظة المقدسة وعلى مدار الساعة وتوفير ١٧١٠ آلية اختصاصية هذا فضلا عن توفير وزارة النقل ٣٥٠ عجلة و٧٥ وفرتها وزارة التجارة للمشاركة فى نقل الزائرين".

