انت الان تتابع خبر بايدن: الخطر الحقيقي لا يأتي من افغانستان وسنعترف بطالبان في حالة واحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تصريحات الرئيس الأمريكي لقناة "ABC" الأمريكية، حول طريقة التعامل مع حكم طالبان، حيث قال بايدن أنه "يمكن ممارسة الضغط دبلوماسيا واقتصاديا ودوليا على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها". واشار بايدن الى إنه "غير مقتنع أن حركة طالبان قد تغيرت منذ ممارساتها الوحشية مطلع الألفية"، داعيا إياها إلى "تغيير سلوكها إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

وشدد بايدن على أن مجموعات إرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية تنتشر"، وأكد أن "هناك تهديدا أكثر خطورة يأتي من سوريا وشرق إفريقيا".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان حتى إجلاء آخر أميركي حتى وإن كان ذلك يعني تمديد عملها إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس.



وحول مصير النساء الأفغانيات قال بايدن: "فكرة أننا قادرون على ضمان حقوق النساء حول العالم بالقوة العسكرية ليست عقلانية".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان ، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

