دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2142 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1563 حالة).

وتماثل 24017 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و684531 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 173700 حالة وفاة وخمسة ملايين و963054 حالة شفاء.