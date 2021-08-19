السيسي والكاظمي يجريان مباحثات هاتفية.. وأفغانستان تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات هاتفية تناولت العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الكاظمي تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي تقدير بلاده الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد السيسي دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق.

وشدد على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.