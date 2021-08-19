العراق يحبط تفجير رتل للتحالف الدولي ويدمر وكرا لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إحباط محاولة استهداف رتل لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد، فيما تمكنت قوة أمنية من تدمير وكر لتنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الأمني، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال المتابعة الميدانية وأثناء المسح الميداني، تمكنت من إحباط محاولة استهداف رتل الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب جسر صفر".

وأضاف البيان أن "القوة الاستخبارية تمكنت من تفكيكها من دون خسائر تذكر".

وفي وقت لاحق، أعلنت قوة أمنية عن تدمير مضافة لتنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، التي تشهد اضطرابات أمنية بين الحين والآخر.

وأوضحت أن "عناصر فلول داعش الإرهابي كانوا يستغلون هذه المضافة في عمليات التخفي".

وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم، الخميس، أفاد مصدر أمني بإصابة اثنين من عمال بلدية الموصل بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على عمال بلدية في حي العربي الواقع بالجانب الأيسر من مدينة الموصل وأصيب اثنان منهم بجروح".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية هرعت إلى موقع الانفجار وقامت بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج".

وتقع بين الحين والآخر حوادث مماثلة في المناطق التي اجتاحها التنظيم قبل سبع سنوات، غالباً ما يكون ضحاياها من المارة والأبرياء، في وقت تتصاعد المطالبات بنزع مخلفات داعش وتطهير المدن المحررة من المقذوفات غير المنفلقة.