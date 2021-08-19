بايدن: طالبان لم تتغير وعلينا التحرك سريعا لحل الوضع بالمطار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يعتقد أن طالبان تغيرت و"على الحركة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

وأضاف بايدن خلال مداخلة مع قناة "ايه بي سي":"أعتقد أنهم يمرون بنوع من الأزمة الوجودية بشأن هل يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي على أنهم حكومة شرعية؟ لست متأكدا من أنهم يريدون ذلك، أن الحركة تبدو أكثر التزاما بمعتقداتها".

لكنه أضاف أن طالبان عليها كذلك أن تبذل جهدا لمعرفة إن كان بوسعها توفير الدعم للأفغان.

وتابع: "إنهم يهتمون أيضا بما إذا كان لديهم طعام يأكلونه وما إذا كان لديهم دخل... يمكنهم إدارة الاقتصاد وهم يهتمون بما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على تماسك المجتمع الذي يقولون إنهم يهتمون به كثيرا... لا أعول على أي من ذلك".

ومضى قائلا إن ضمان حقوق المرأة سيتطلب ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية وليس القوة العسكرية.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت حركة طالبان على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.



والإثنين الماضي، شهد المطار فوضى عارمة جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.

واضطرت القوات الأمريكية التي تدير المطار إلى وقف الرحلات يوم الإثنين الماضي، بعدما اجتاح آلاف الأفغان المطار، بحثا عن مكان على رحلة للخروج، لكنها استؤنفت الثلاثاء بعد السيطرة على الوضع.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.