32 قتيلا في "أسوأ عنف عرقي" بالكاميرون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 32 شخصا على الأقل وأُحرقت 19 قرية في اشتباكات عرقية وقعت خلال الشهر الحالي شمال الكاميرون.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان، الخميس، أن نحو 11 ألفا فروا إلى تشاد ونزح 7300 آخرون في منطقة أقصى الشمال بالكاميرون بعد تفجر القتال في العاشر من أغسطس/آب بين رعاة "عرب الشوا" و"شعب موسجوم" وهو من الصيادين والمزارعين.



ووصف مسؤولون الاشتباكات بأنها "أسوأ عنف عرقي" تشهده الكاميرون منذ سنوات.

وأوضح مسؤول محلي أن الرعاة استشاطوا غضبا لسقوط ماشيتهم في فجوات حفرها صيادون لصيد السمك في برك مياه الفيضانات المنحسرة.

ودعت ميليسنت موتولي، مديرة إقليمية للمفوضية، الحكومات المهتمة لـ"القيام بكل ما هو ممكن لخفض التوترات الطائفية التي تسببت في ذلك النزوح ولضمان سلامة من أُجبروا على الفرار".



ويفاقم العنف العرقي الوضع الأمني المعقد بالفعل في منطقة يقاتل فيها جيش الكاميرون جماعة بوكو حرام منذ سنوات وفي الآونة الأخيرة عناصر مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.