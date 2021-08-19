العراق.. إرهاب الكهرباء يقطع أرجل أبراج كربلاء بيوم عاشوراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت الهجمات الإرهابية المتكررة ضد أبراج الكهرباء بالعراق اليوم الخميس، هذه المرة في كربلاء، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم عاشوراء.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت يوم أمس، لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء".

وأوضح البيان، أن "الهجمه الإرهابية التي تمت عند تمام الساعة العاشرة من ليلة أمس، تضمنت استهداف البرج المرقم (٦٠) لخطي (مسيب - شمال كربلاء) و(مسيب - شرق كربلاء)، ما أدى إلى تقطع أرجل (عدد/٢) دون سقوط، ليتم تكثيف الجهود وإنجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً ليوم الخميس".

وأشارت الوزارة إلى أن "تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد أسبوع واحد من الاعتداء السابق، إنما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين، ولكننا رجالات الكهرباء رفقة الإخوة في الجهد الأمني لن ننفك عن ممارسة أدوارنا في الوقوف بخط الصد والخدمات الأول ضد الإرهابيين، ومهما طالت أيادي التخريب سنقطعها وسنفشل كل خطط التخريب"، حسب تعبير البيان.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس الماضي، عن استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء، بعمل تخريبي عبر عبوات ناسفة، في تطور لافت لمسار التفجيرات وانتقالها من مناطق الشمال باتجاه الوسط.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها في المناطق الشمالية، من البلاد، لكنها تستهدف الشرق والوسط أحيانا.

وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، التي تفجر عن بعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية إلى الاعتقاد بأن داعش الإرهابية متورطة بتلك الأعمال، خاصة أنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن العراقية، التي استمر انقطاع الكهرباء فيها نحو 72 ساعة.

ومنذ ليل الأربعاء، توافد مئات الآلاف من رجال ونساء وشباب وكبار في السن، من مناطق مختلفة من العراق ومن دول أخرى إلى كربلاء، للاحتفال بيوم كربلاء، المقدس عند الطائفة الشيعية.

