سقوط ضحايا في اطلاق نار على متظاهرين من قبل حركة طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة رويترز ان ضحايا سقطوا جراء إطلاق نار من قبل مسلحي حركة "طالبان" وحادثة تدافع خلال مسيرة نظمت بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد آباد، مركز ولاية كنر شرق أفغانستان.



ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شاهد عيان تأكيده أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الوفيات نجمت عن إطلاق الرصاص الحي أو التدافع.

وخرج أعداد من السكان في أسد آباد إلى الشوارع ملوحين بالعلم الوطني الأفغاني في مسيرة مماثلة لما شهدته أمس ولايتا ننكرهار وخوست.

وأفادت وسائل إعلام أمس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء إطلاق مسلحي "طالبان" النار على هذه المسيرة في مركز ننكرهار مدينة جلال آباد.