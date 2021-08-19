دولة الإمارات تعلن شفاء 1611 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، إجراء 318,348 فحصاً جديداً خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 706,166 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,012 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 1,611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 686,025 حالة.