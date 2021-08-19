الدفاعات السعودية تعترض مُسيرة حوثية مفخخة باتجاه المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية بعدما أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأعلنت قيادة قوات التحالف، في بيان، "اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة حوثية مفخخة".

وشدد التحالف على أنه يجري اتخاذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وتأتي المحاولات الحوثية المتكررة لاستهداف أعيان بالمملكة في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.