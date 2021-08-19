تعافي المبيعات يقفز بأرباح "النساجون الشرقيون" في الربع الثاني من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع طفرة في المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال الثلاثة شهور "أبريل - يونيو 2021" إلى نحو 5 أضعاف أرباح نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 326.3 مليون جنيه، مقابل 68.4 مليون جنيه في الفترة الزمنية المقارنة، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي نشرتها البورصة المصرية اليوم الخميس.

وجاءت الزيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بارتفاع المبيعات بنحو مليار جنيه، لتسجل 2.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 37.7% لتسجل 5.6 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وسجل صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من 2021 نحو 669.5 مليون جنيه مقابل 266.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.