الجزائر.. إخماد كافة الحرائق التي عصفت بشمال البلاد لأكثر من أسبوع

اسماعيل عبد الحي - أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر عن إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 90 شخصا على الأقل بينهم 33 جنديا.

وقالت المديرية في بيان لها: "لم تسجل مصالحنا أي حريق صباح الأربعاء، وأخمدت فرق الحماية المدنية البؤر السبع المتبقية في ست ولايات".

وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 اوت على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن أن غالبية الحرائق مفتعلة.

ومن أجل مكافحة النيران، استخدم الجيش الجزائري خمس مروحيات روسية من طراز "إم إي-26".

كذلك، ساهمت في العمليات طائرتين فرنسيتين تم توفيرهما عبر الاتحاد الأوروبي وطائرة إسبانية.