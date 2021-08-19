المجلس الأعلى للأمن في الجزائر يتهم المغرب بدعم تنظيم إرهابي ويقرر إعادة النظر في علاقتهما

اسماعيل عبد الحي - أتهم المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، المملكة المغربية بدعم التنظيم الإرهابي حركة انفصال القبائل "الماك"، وقرر "إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

وقال بيان للمجلس الذي اجتمع، اليوم الأربعاء، برئاسة عبد المجيد تبون، وكبار قيادات المؤسسة الأمنية، إن التنظيمين الإرهابيين "الماك" وحركة رشاد ذات التوجه الإسلامي، قد ثبت تورطهمها في الحرائق التي عرفتها البلاد، والقتل البشع للشاب جمال بن إسماعيل، حيث تقرر توقيف جميع أعضاء التنظيمين.

وفي ختام الاجتماع، كلّف الرئيس تبون، الجيش باقتناء ست طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق.