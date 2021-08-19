أفغانستان.. طالبان توزع تعليمات بشأن خطبة الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت حركة طالبان، اليوم الخميس، تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة، غداً، وهي الأولى في أفغانستان منذ سيطرة الحركة المسلحة على البلاد، الأحد الماضي.

وجاء في رسالة وجهتها طالبان إلى خطباء المساجد في العاصمة كابل وبقية الولايات: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غداً في المواضيع التالية، وفق موقع سكاي نيوز:

1 بيان مصالح (النظام) للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق.

2 حث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.

3 الرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه. وكانت الرسائل موجهة من جهة تسمي نفسها «لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وخلال الأيام الماضية التي تلت سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، كابل، حاولت حركة طالبان توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج، خاصة في ظل توجس كثيرين من السلوك الذي ستنتهجه الحركة في حكم البلاد التي أثخنتها الحروب المتعاقبة بالجراح.