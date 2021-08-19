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السعودية تعترض مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية»، وفقا لقناة العربية السعودية.

وكان التحالف قد أعلن في 13 أغسطس الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال إن «محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها»، مضيفاً: «نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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