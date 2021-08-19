هذه غرامة التجمعات العائلية في السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية قيمة مخالفة التجمعات العائلية، التي تتجاوز الأعداد المسموحة رسميا بـعشرة آلاف ريال.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وسيخالف مرتكبها بـ10 آلاف ريال.

وأضافت أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال، مشيرة إلى أن عقوبة الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها تقدر بـ10 آلاف ريال.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.