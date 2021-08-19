فيديو مرعب.. لحظة سقوط “أفغان” من طائرة مغادرة لمطار كابل بعد تعلقهم بها!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

ما ستشاهدونه في المقطع المرفق ليس وهماً أو خيالاً، بل للأسف هو حادثة مأساوية حقيقية تعرض لها عدد من الأفغان خلال محاولتهم الهروب على متن طائرة أمريكية أقلعت من كابل.

وفي التفاصيل فقد تداول ناشطون أفغان على وسائل التواصل مقطعاً لطائرة شحن تابعة للولايات المتحدة طراز (C-17) فوق مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل بتاريخ 15 آب الجاري، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة.

وشوهد في مقاطع الفيديو التي انتشرت، صوراً لأشخاص يسقطون من الطائرة عند إقلاعها، مما سبب حالة من الهلع والذعر للمصورين، وهم يشاهدون أشخاصاً يسقطون من ارتفاعات عالية جداً من الجو.

من جهته أعلن سلاح الجو الأميركي أنه بدأ التحقيق في سقوط عدة أشخاص من طائرة شحن تابعة للولايات المتحدة طراز (C-17) فوق مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل بتاريخ 15 آب الجاري، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة.

وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لها يراجع الحادث الذي وقع، الإثنين، وقتل فيه عدة أشخاص عندما اجتاح مئات المدنيين الأفغان “اليائسين” طائرة الشحن “C-17 Globemaster III” في أثناء محاولتها الإقلاع.

كما أكد أنه تم العثور على رفات بشري في عجلة الطائرة بعد وقت طويل من هبوطها في قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، في حين لم يذكر البيان عدد القتلى.

وقال البيان إن الطائرة هبطت في مطار كابل لتسليم معدات لجهود الإجلاء، مشيرة إلى أنه وقبل أن يتمكن الطاقم من تفريغ الحمولة كانت محاطة بمئات المدنيين الأفغان الذين قاموا بتثبيط المحيط الأمني.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان بشكل شبه كامل، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.