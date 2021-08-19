الصين تعتزم بناء مطار على أرض متنازع عليها مع تايوان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعتزم الصين بناء مطار جديد على أرض متنازع عليها مع تايوان، في ظل تصاعد التوترات والمناورات شبه المستمرة التي تقوم بها القوات المسلحة الصينية، وفقا لما قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”مشروع المطار الجديد، الذي تصل تكلفته إلى 340 مليون جنيه إسترليني، سوف يكون بالقرب من جزيرة بنغتان، في أقرب نقطة برية محتملة إلى تايوان وعاصمتها تايبيه“.

ومضت تقول: ”تم الكشف عن هذه الخطة بعد يوم من بدء الجيش الصيني لجولته الأخيرة من مناورات حربية بالذخيرة الحية، حيث تشمل تلك المناورات السفن والطائرات المضادة للغواصات، والطائرات المقاتلة، وذلك بالقرب من تايوان“.

وتابعت: ”وُصفت المناورات بأنها رد على ما قالت بكين إنها استفزازات من قبل الولايات المتحدة، على الجزيرة الخاضعة للحكم المستقل، والتي تعتبرها بكين من ضمن أرضها السيادية، ويمكن أن تستخدم القوة لاستعادتها إذا اقتضت الضرورة“.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن التدريبات العسكرية التي تقوم بها القيادة الشرقية الصينية تستهدف إظهار قدرة بكين على منع القوات الأمريكية من الوصول لمساعدة تايوان في حالة قيام الصين بغزو الجزيرة.

وأشارت ”ذي تايمز“ إلى ما نشرته صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية الحكومية، حيث قالت إن المطار سوف يكون ”مركزاً رئيسياً للطيران واللوجستيات، مع إمكانية الوصول إلى تايوان.

وأردفت قائلة: ”أثارت الولايات المتحدة، التي أبرمت اتفاقاً أمنياً مع تايوان، غضب الصين من خلال تعميق علاقاتها مع الجزيرة. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر على أول صفقة لبيع أسلحة إلى تايوان، تتضمن 40 نظام مدفعية متطورا من طراز ”هاوتزر“، في صفقة بلغت قيمتها 750 مليون دولار“.