تركيا تعلن مقتل 10 عناصر من حزب العمال شمال العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قتل 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق، في قصف جديد نفذته الطائرات التركية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وكانت الإدارة المحلية في سنجار العراقية أعلنت في بيان أمس الأربعاء، أن أربعة قتلى من الحصيلة الإجمالية هم من ضمن الفوج 80، بالإضافة إلى أربعة موظفين من المستشفى الذي انهار بالكامل.

من جانبه، دان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان “الأعمال العسكرية الأحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار” كذلك، رفض البيان استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت، دون ذكر تركيا أو حزب العمال الكردستاني أو حتى الهجمات التي نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية.

بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عبد الخالق العزاوي، عن قرب تقديم العراق شكوى للأمم المتحدة بشأن “الخروقات التركية المتكررة”.

وقال العزاوي في تصريح لوكالة محلية، إن “القوات التركية المتمركزة في مناطق عدة في إقليم كردستان ترتكب تجاوزات وخروقات كبيرة، ومنها القصف الذي أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار المادية وحالة النزوح لمئات الأسر من القرى”.

يشار إلى أن أنقرة تنفذ منذ 23 نيسان/أبريل الماضي، عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له، فيما رفض العراق مراراً أي خرق لسيادته رافضاً أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.