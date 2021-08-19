السودان.. مياه النيل تجتاح مناطق واسعة في الخرطوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اجتاحت مياه النيل مناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم إذ اغمرت المياه عددا من المزارع الواقعة بمحاذة النهر شمالي الخرطوم، وهي المزارع نفسه التي تغذي أسواق العاصمة بالخضروات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 55 ألف شخص جراء الأمطار والسيول في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الخريف، وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، أطلقت مفوضية العون الإنساني السودانية (حكومية) نداء عاجلا للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من السيول والأمطار.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريح الناطق باسم مجلس الدفاع المدني (حكومي) العميد عبد الجليل عبد الرحيم، أن الأمطار والسيول تسببت بمصرع 26 شخصًا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة. وسنويا تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، في بيان أمس الأربعاء، أن مستوى النيل بالخرطوم سجل 17.09 متر، وهو أقل من أعلى مستوى مسجل بـ57 سنتميترا (17.66متر).