بلينكن: سنراقب عن كثب ضمان أي حكومة أفغانية مستقبلية لحقوق وحريات النساء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وشركاءها الدوليين سيراقبون عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية في أفغانستان حماية حقوق وحريات النساء والفتيات.

وذكر بلينكن في تغريدة عبر “تويتر” أنه ناقش مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، “الجهود الدبلوماسية للمساعدة في ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان والدوليين”، مضيفا: “كررت دعم الولايات المتحدة للاجتماع الافتراضي القادم لقادة مجموعة السبع”.

وقال: “تحدثت مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حول الطرق التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها دعم الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الأولويات الإقليمية المشتركة الأخرى”.

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو “جهود الإجلاء الجارية في أفغانستان والطرق التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تعزيز السلامة والأمن للجميع”.

وأضاف: “الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون يدعون الذين في مواقع السلطة بأفغانستان إلى ضمان حماية النساء والفتيات وحقوقهن. سنراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية حقوقهن وحرياتهن”.