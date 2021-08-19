موسكو تطالب الغرب بالأدلة على تسميم نافالني

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

بعد عام من محاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في سيبيريا، اتهمت روسيا الغرب، وتحديداً ألمانيا، بشن حملة لتشويهها.



وطالبت وزارة الخارجية في موسكو مجدداً، في بيان، بإثبات تعرض نافالني للتسميم بالعامل الكيميائي "نوفيتشوك".

وفي "الذكرى السنوية الأولى لقضية نافالني"، والتي تحل غداً الجمعة، قالت وزارة الخارجية إن ألمانيا وحلفاءها أعدوا في ذلك الوقت عملا استفزازيا، لتشويه سمعة روسيا في نظر المجتمع الدولي.

ويشار إلى أن نافالني، هو أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.