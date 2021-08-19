استهداف جديد يطال ابراج نقل الطاقة في كربلاء

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت يوم امس الاربعاء، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء المقدسة ".وأضافت، ان "الهجمه الارهابية التي تمت عند تمام الساعة العاشرة من ليلة امس، تضمنت استهداف البرج المرقم (60) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى تقطع ارجل ( عدد/٢ ) دون سقوط البرج، ليتم تكثيف الجهود وانجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً ليوم الخميس الموافق التاسع عشر من آب الجاري".

وبينت الوزارة، ان "تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد اسبوع واحد من الاعتداء السابق انما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين".



وتابعت، "لكننا رجالات الكهرباء رفقة الاخوة في الجهد الامني لن ننفك عن ممارسة ادوارنا في الوقوف بخط الصد والخدمات الاول ضد الارهابيين، ومهما طالت ايادي التخريب سنقطعها وسنفشل كل خطط التخريب".