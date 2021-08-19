انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة من مخلفات داعش تصيب اثنين من عمال البلدية في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة اثنين من عمال البلدية ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل بعبوة ناسفة من مخلفات داعش.