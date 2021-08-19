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عبوة ناسفة من مخلفات داعش تصيب اثنين من عمال البلدية في الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة اثنين من عمال البلدية ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل بعبوة ناسفة من مخلفات داعش.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على عمال بلدية في حي العربي ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل".
وأضاف المصدر، ان "العبوة اسفرت عن اصابة اثنين منهم بجروح مختلفة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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