انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة من مخلفات داعش تصيب اثنين من عمال البلدية في الموصل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة اثنين من عمال البلدية ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل بعبوة ناسفة من مخلفات داعش.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على عمال بلدية في حي العربي ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل".
وأضاف المصدر، ان "العبوة اسفرت عن اصابة اثنين منهم بجروح مختلفة".
وأضاف المصدر، ان "العبوة اسفرت عن اصابة اثنين منهم بجروح مختلفة".