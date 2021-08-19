مشاهد من ركضة طويريج في كربلاء (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين.
الفيديو ادناه:
— Karrar Jasim (@KarrarJasim12)
مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. #عاشوراء pic.twitter.com/jsxdAmE3kQ— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021
وقبل قليل انطلقت ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام.