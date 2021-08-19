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مشاهد من ركضة طويريج في كربلاء (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين.

الفيديو ادناه:

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12)

وقبل قليل انطلقت ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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