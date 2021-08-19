انت الان تتابع خبر مشاهد من ركضة طويريج في كربلاء (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. الفيديو ادناه: مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. #عاشوراء pic.twitter.com/jsxdAmE3kQ — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021 — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) وقبل قليل انطلقت ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام.