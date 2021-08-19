بيان من العمليات المشتركة بشأن خطة زيارة عاشوراء

بغداد - ياسين صفوان - دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الى بذل المزيد من الجهود في سبيل انجاح زيارة عاشوراء.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" التعاون مع القوات الأمنية والاستجابة للتوجيهات الصادرة ستنجح هذه الزيارة المليونية بدون شك، ونهيب بجميع قواتنا الامنية في مختلف قواطع المسؤولية بذلَ كل ما بوسعهم من اجل تأمين إحياء هذه المناسبة التاريخية التي يجدد فيها العراقيون عهد الولاء لسيد الشهداء في السير على نهجه والدفاع عن بلدهم و حدودهم وسيادتهم الوطنية".

واوضحت أنها ستقوم بواجبها الوطني والمهني و الاخلاقي هذه الايام و وستبذل جهودنا النوعية في حماية المواطنين في تذليل الصعاب والعراقيل من اجل انجاح هذه الزيارات المليونية التي تتلاحم فيها و تلتقي كل الاصوات والارادت و تنصهر اواصر المحبة و الوحدة الوطنية و تتجلى معاني الشموخ و العزة و الكرامة في الجموع الزاحفة نحو قبلة الاحرار و سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام".

واشارت أنه "في شهر محرم الحرام و في العشرة الاولى منه يستذكر ملايين المسلمين هذه الملحمة الانسانية الخالدة و يستشعرون من خلالها مشاهد البطولة والبسالة التي توزعت على جنباتها الشهادة من اجل المبدأ والعقيدة أعظم وسام و أسمى منزلة و أعلى درجة تجسدها قواتكم الأمنية البطلة بمختلف صنوفها في ملاحم الدفاع عن الوطن فكانوا خير الأبناء وصفوة الشهداء الشباب الذين علموا الدنيا كيف يكون الحسين معلماً و مرشداً لهم ودرساً اخلاقياً في البسالة و الصمود".