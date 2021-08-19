إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا جراء انفجار في باكستان خلال احتفالات يوم عاشوراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا، صباح الخميس، جراء انفجار في باكستان خلال احتفالات يوم عاشوراء.

ولم تعلن السلطات الباكستانية تفاصيل التفجير على الفور. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل شرطيان وأصيب 12 آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين فيما أصيب 12 آخرون بجروح، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات إرهابية تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.

والشهر الماضي، قال مسؤولون باكستانيون إن جنديين قتلا وأصيب 3 إثر انفجار قنبلة بسيارتهم جنوب غرب البلاد.