بريطانيا تضاعف مساعداتها الإنسانية لأفغانستان في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة إن بلاده ستضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان لتصل إلى 286 مليون استرليني (ما يعادل 393.34 مليون دولار) هذا العام.



وقال راب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء: "ندعو الآخرين ليحذوا حذونا لنضمن حصول الأفغان الأكثر ضعفاً على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها".

وأعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء خططاً لاستقبال ما يصل إلى 5 آلاف أفغاني في العام الأول من برنامج لإعادة التوطين سيعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية وغير الدينية.

ودعت بريطانيا أيضاً الدول الأخرى للمساعدة في استيعاب لاجئين أفغان.

وقال السفير البريطاني في أفغانستان، الأربعاء، إن لندن تعمل "على مستوى تكتيكي وعملي" مع طالبان في كابول لإجلاء مواطنين وأفغان، مضيفاً أن برنامج الإجلاء قد يستغرق أياماً وليس أسابيع.

وسيبحث وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع الصناعية الخطوات التالية للإجلاء من أفغانستان في اجتماع عبر الإنترنت، اليوم الخميس.