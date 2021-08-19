الكويت تلغي حظر الطيران المباشر مع مصر ودول أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس الأربعاء، على فتح الطيران المباشر إلى مصر والهند ودول آسيوية أخرى.



ونشر مركز التواصل الحكومي بمجلس الوزراء، على حسابه بتويتر أمس، أن المجلس وافق على إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند، ومصر، وبنغلاديش، وباكستان، وسريلانكا، ونيبال مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في يونيو(حزيران) الماضي، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد، شريطة الحصوله على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لديها، من شركات فايزر، واسترازينكا، وموديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، اعتبارا من 1 أغسطس (أب) الجاري.

وأغلقت الكويت الطيران المباشر مع مصر، والهند، ودول آسيوية منذ بداية الجائحة.