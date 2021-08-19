حريق غابات يواصل تهديد غرب أثينا اليونانية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن رجال الإطفاء اليونانيون والبولنديون من حماية قرية وإنقاذ سكانها من حريق غابات يشتعل منذ أيام غرب أثينا، اشتدت حدته بسبب تحول في اتجاه الرياح.



وأفادت الإذاعة اليونانية في تقرير مساء أمس الأربعاء، بنجاح طواقم الطوارئ في إنقاذ 3 آلاف شخص في قرية فيليا.

وقال حاكم الإقليم، جيورجوس باتوليس: "نأمل السيطرة على الحرائق اليوم".

وتحول اتجاه الرياح أمس، لتشتعل ألسنة اللهب من الجبال المجاورة، حيث هدد جدار من النار بابتلاع القرية.

واشتركت مروحيات وطائرات الإطفاء فجر اليوم الخميس، في الجهود المبذولة لاحتواء ألسنة اللهب.

وثبتت صعوبة إخماد النيران، حيث قال وزير حماية المواطنين، ميخاليس خريسوشويديس، إن سبب ذلك هو غياب أي طرق أو مسالك عبر غابات الصنوبر الكثيفة في الجبال العالية بالمنطقة، يصل عبرها رجال الإطفاء ومركباتهم إلى الحرائق.