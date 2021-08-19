كورونا حول العالم... 4.3 ملايين وفاة و 209 ملايين إصابة وتوزيع 4.79 مليارات جرعة من اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 209.3 ملايين حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد الجرعات من اللقاحات الموزعة إلى 4.79 مليارات جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 209.269 ملايين، وارتفاع الوفيات إلى 4.392 ملايين.

وأوضحت البيانات المجمعة أن عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم بلغ 4.796 مليارات جرعة.