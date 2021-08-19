شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى بتعزيز الفعاليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية خاصة المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة مثل قصور الثقافة والمسارح.

وقال التقرير، إن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى في مجابهة التطرف والعنف وهي الأسس التي تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية، مؤكدة أن تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي.

وأكدت لجنة المالية والاقتصادية، أن أبعاد الأمن القومي لتشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث لم يعد الأمن القومي مقصورة على الأبعاد العسكرية والأمنية ، وقد احتوت خطة التنمية على كافة القضايا المتصلة بتلك الأبعاد خاصة تلك التي تتسق مع المفهوم الشامل والحديث للأمن القومي المعاصر .