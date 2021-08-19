أمريكا.. حريق جديد يخرج عن السيطرة في شمال كاليفورنيا

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

خرج حريق اندلع في غابة في منطقة بعاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل بضعة أيام عن السيطرة الأربعاء، بعدما أتى على قرابة 215 كلم مربعة.



ونُقلت ضحيتان على الأقل إلى المستشفى على متن مروحية بعدما دمّر الحريق الذي أُطلق عليه "كالدور فاير"، مدينة صغيرة على بعد حوالى 80 كلم من ساكرامنتو، في شمال الولاية.

وكان آلاف السكان يستعدّون للفرار بعد توسع رقعة النيران التي تجتاح غابة الدورادو الوطنية منذ 14 أغسطس (آب)، بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية.

وقال قائد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا توم بورتر وفق ما نقلت صحيفة "ساكرامنتو بي": "رجاءً، اصغوا إلى التحذيرات وعندما نطلب منكم إخلاء المنازل، ارحلوا!".

وتوسعت رقعة الحريق 8 أضعاف في 24 ساعة ولم يكن تحت السيطرة إطلاقاً الأربعاء، حسب آخر بيان لجهاز الإطفاء.

و"كالدور فاير" واحد من عشرات الحرائق التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، المنطقة المعرضة لجفاف مزمن يفاقمه التغير المناخي.

وأمرت أجهزة الشرطة في مقاطعة ليك بشكل عاجل بإخلاء جزء من مدينة لوور ليك، بسبب حريق جديد سُمي "كاش فاير".

وباتجاه الشمال، لا يزال حريق "ديكسي فاير" مشتعلاً بعد أكثر من شهر من اندلاعه، ورغم نشر أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء، لم يتسن سوى احتواء 33% منه، بعد أن أتى على أكثر من 2500 كلم مربعة توازي مساحة لوكسمبورغ، ما يجعله ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورينا.