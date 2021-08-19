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قرقاش: الإمارات في مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها، مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع، ومواءمة الاقتصاد والسياسة.

 

وقال  عبر تويتر: "الإمارات في مرحلة بناء الجسور وتعزيزها وترميمها،مرحلة تعزيز العلاقات مع الجميع،ومواءمة الاقتصاد والسياسة. ولن يقف تباين التوجهات تجاه بعض القضايا حجر عثرة أمام التواصل وتعزيز فرص الاستقرار والازدهار والتنمية، وننطلق في هذا الاتجاه برصيد راسخ من المصداقية، وشبكة واسعة من العلاقات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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