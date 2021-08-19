5 شروط فرنسية للاعتراف بحركة طالبان عالميا.. ما هما؟

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

حدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 5 شروط يتعين على طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيّد بها للحصول على الاعتراف العالمي.



وزير الخارجية الفرنسي شدد على أنّ ما تدلي به حركة طالبان من تصريحات معتدلة لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل.

وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية: "أعلم أنّهم (طالبان) يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال".

وأضاف: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافاً دولياً فيتعيّن عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنه يجب على طالبان أيضاً "أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم أيضاً أن يحترموا الحقوق، ولا سيّما حقوق المرأة. إنّهم يصرّحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه".

أما الشرط الخامس والأخير وفقاً للودريان فهو "أن يشكّلوا حكومة انتقالية".

وأوضح الوزير الفرنسي أنّ "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقق حتى الآن".

ومساء الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن خط التواصل مع حركة طالبان مفتوح، لافتا إلى التزام بلاده بدعم الشعب الأفغاني.

وتابع: "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليا وليس هناك أي اشتباكات مع طالبان".

أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، فقال خلال المؤتمر الصحفي إن "الوضع الأمني في مطار كابول مستقر حاليا".

وذكر: "طالبان تسهّل وصول حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار كابول"، وتابع "لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوماً".

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.