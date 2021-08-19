بشأن أفغانستان. مساعٍ إيطالية لعقد قمة طارئة لـ"العشرين"

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن روما تسعى لتنظيم قمة لمجموعة العشرين بشأن الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان.



وذكرت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"إل ميساجيرو"، الخميس، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يسعى لتنظيم قمة لمجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم بشأن التطورات بأفغانستان.

وأوضحت "لا ريبوبليكا" أنه من المتوقع عقد اجتماع قبل الموعد المقرر للقمة المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول في روما، وسط ترجيحات بأن يكون الأسبوع المقبل لمناقشة استراتيجية مشتركة ونهج للتعامل مع الوضع في أفغانستان.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت حركة طالبان على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.

يشار إلى أن إيطاليا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.