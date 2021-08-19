شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مقاتلة «ميج 29» روسية ومصرع قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من طراز "ميج 29" ومقتل طيارها في مقاطعة آستراخان جنوبي روسيا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون ذخائر.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وأفادت سبوتنيك بأنه تم إرسال لجنة من القيادة العليا للقوات الجوية إلى موقع تحطم المقاتلة للوقوف على أسباب الحادث.