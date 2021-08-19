العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على عبوة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية الازمة لارتال الدعم اللوجستي على الخط السريع، حيث تمكنت من العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية بالتحديد قرب قضاء سومر".



واضافت ان "مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات تعاملت مع العبوة اصوليا دون حادث يذكر".

