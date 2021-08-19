اختفاء عادل إمام يثير القلق وهذه حقيقة إصابته بكورونا!

لكن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، نفى ذلك، وأكد أن عادل إمام بخير ولم يصب بفيروس كورونا، وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعى مع أسرته.

وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلامية محلية إن الزعيم بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة.

وأضاف: (لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل).

كما أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم أن ما يتردد عن خوف الزعيم من الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح.

وقال عصام: (الكلام دا مش حقيقي خالص الزعيم عادل إمام عارف كويس أنه كل واحد ليه معاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل دا مجرد أسباب كلنا هنمشي فى المعاد المحدد لينا).

وأضاف عصام في حديث لصحيفة (الوطن) المصرية: (طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت غالية علينا كلنا وكمان الفنان الكبير سمير غانم الناس كلها تعلم هو كان ايه بالنسبة للزعيم وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح الله يرحمه عز على الزعيم غيابه أوي).

ونفى عصام إمام، إصابة شقيقه بفيروس كورونا وخضوعة للعزل المنزلي حاليا، وقال: (أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب).