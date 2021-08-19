انت الان تتابع خبر كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية في الزيارة الاربعينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الخميس، عدم السماح للمواكب الخدمية الحسينية بالمشاركة في زيارة الأربعين دون تقديم بطاقات التلقيح الصحي من فيروس كورونا.
وقال الخطابي على هامش زيارته الى مقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة ان "هذا القرار يشمل جميع اعضاء الهيئات والمواكب الحسينية التي تعتزم تقديم الخدمات للزائرين الكرام في ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين في العشرين من صفر ١٤٤٣ هجري".
وأضاف الخطابي انه "الى جانب ذلك يجب نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ".
وأضاف الخطابي انه "الى جانب ذلك يجب نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ".