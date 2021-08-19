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كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية في الزيارة الاربعينية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الخميس، عدم السماح للمواكب الخدمية الحسينية بالمشاركة في زيارة الأربعين دون تقديم بطاقات التلقيح الصحي من فيروس .
وقال الخطابي على هامش زيارته الى مقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة ان "هذا القرار يشمل جميع اعضاء الهيئات والمواكب الحسينية التي تعتزم تقديم الخدمات للزائرين الكرام في ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين في العشرين من صفر ١٤٤٣ هجري".

وأضاف الخطابي انه "الى جانب ذلك يجب نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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