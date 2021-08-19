تعرف على حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة والطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحوا، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".

واضافت، ان "الطقس ليومي الأحد والأثنين المقبلين سيكون صحواً مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة".

وأدناه تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية: