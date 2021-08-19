قتلى خلال مسيرة مناهضة لطالبان في "أسد آباد" الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عدة أشخاص في إطلاق نار من قبل "طالبان" خلال مسيرة مناهضة للحركة في مدينة أسد آباد الأفغانية، وفق شهود لوكالة رويترز.

وقال شاهد إن عدة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الخميس في مدينة أسد آباد بعدما أطلق عناصر طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال.

وأضاف الشاهد، ويدعى محمد سالم، أنه لم يتضح إن كان الضحايا سقطوا جراء إطلاق النار أم التدافع الذي أعقب ذلك.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم طالبان.

وأسد آباد هي عاصمة إقليم كونار الواقع في شرق البلاد.

وأمس الأربعاء، قتل 3 أشخاص على الأقل في احتجاجات مناهضة لطالبان، بمدينة جلال آباد الأفغانية.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت حركة طالبان على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.