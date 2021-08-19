أوروبا مستعدة للتواصل مع طالبان "دون الاعتراف" بها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ضرورة التواصل مع حركة طالبان حتى لو لم يتم الاعتراف بها.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي: "فعلنا الكثير لبناء دولة في أفغانستان وحماية الأقليات".



وحول سيطرة طالبان، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "لم يتوقع أحد ما حصل في أفغانستان ولم يكن لدينا معلومات استخباراتية دقيقة في هذا الصدد".

وأضاف: "علينا أن نتساءل عن كيفية سيطرة طالبان على أفغانستان بهذه السرعة".

وشدد على ضرورة "عدم السماح لروسيا والصين بالسيطرة على الوضع في أفغانستان".

ودعا إلى "بدء التواصل مع طالبان لتنسيق بعض الأمور، ولكن هذا لا يعني الاعتراف الدولي بهم".



وأعرب عن قلق أوروبا بشأن موجات تدفق اللاجئين الأفغان.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام سيطرت حركة طالبان على كامل المناطق في أفغانستان تقريبا، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.