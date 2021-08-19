الحريري ردا على نصر الله: السفن الإيرانية تزج بلبنان في وحل الصراعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، الخميس، إن السفن الإيرانية ستزج بلبنان في وحل الصراعات الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك ردا على تصريحات للأمين العام لتنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني، حسن نصرالله، في وقت سابق اليوم، أعلن فيها أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة.

وقال الحريري في بيان "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحل صراعات داخلية وخارجية؟".

وتابع "يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

وأضاف "ويعلم الحزب أيضاً أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية قوية على النظام الإيراني والدول والكيانات التي تتعامل معه تجاريا وماليا، على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

سعد الحريري قال أيضا إن "اعتبار السفن الإيرانية أراضي لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية".

ومضى قائلا "نحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

وأوضح "إيران تعطل تأليف الحكومة، وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟".

واستطرد قائلا "لن يحصل حزب الله من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية".

وتابع "هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع إلى جهنم".